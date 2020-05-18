МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Россия отменила требование о раздельной перевозке продовольственных и непродовольственных товаров, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"В Евразийском экономическом союзе упрощены требования при транспортировке продовольственных пищевых продуктов и непродовольственных товаров. Российская Федерация отменила требования о раздельной перевозке такой продукции на внутреннем рынке стран евразийской "пятерки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что требования к процессу перевозки пищевой продукции регулируются техрегламентом ЕАЭС, согласно ему, продукты и другие товары могут перевозиться вместе, но не должны влиять друга на друга. "Согласно техническому регламенту союза, перевозка различных групп продукции одновременно допускается. Однако необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой продукции", — уточняет ЕЭК.

Таким образом, по мнению департамента функционирования внутренних рынков, российская сторона предъявляла дополнительные требования к процессу перевозки пищевой продукции.

"Мы наблюдаем последовательную работу коллег из Российской Федерации, направленную на снятие избыточных требований, которые ранее препятствовали взаимной торговле в ЕАЭС", — отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян, чьи слова приводятся в сообщении. "Теперь российские санитарные правила гармонизированы с нормами технических регламентов ЕАЭС", — подытожили в комиссии.