ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания "ЮТэйр" начинает возобновлять прямые перелеты между регионами, полное восстановление маршрутов будет зависеть от активности пассажиров, сообщил президент "ЮТэйр — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

"Из-за вспышки коронавируса количество выполняемых полетов было временно сокращено. Но сейчас "ЮТэйр" начинает возобновлять прямое авиасообщение между регионами, минуя Москву, и пассажиры охотно покупают билеты. Полное восстановление маршрутной сети будет зависеть от активности пассажиров", — приводит пресс-служба перевозчика слова Пермякова.

Он отметил, что если спрос будет высокий, авиакомпания "реализует запланированную летнюю программу".

Также в авиакомпании уточнили, что перевозчик с 22 мая начнет полеты из Санкт-Петербурга в Махачкалу по понедельникам и пятницам.

"Авиакомпания тщательно следит за безопасностью пассажиров и членов экипажа на борту, поэтому на всех рейсах "ЮТэйр" есть защитные медицинские маски и антибактериальные салфетки, а самолеты ежедневно моют дезинфицирующими средствами", — добавили в пресс-службе.

В пятницу перевозчик сообщал, что несмотря на сложные эпидемиологические условия, продолжит "следовать стратегии развития региональных перевозок". В частности, авиакомпания приняла решение сохранить маршруты от Сибири до Поволжья и Кавказа, а также оставила востребованные пассажирами рейсы из Москвы в регионы, усилив меры дезинфекции и безопасности на борту.