МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Наблюдательный совет авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год, говорится в сообщении компании.

"В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" за 2019 год, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества за 2019 год не начислять и не выплачивать", — говорится в сообщении.

Компания за 2016, 2017, 2018 годы также не выплачивала дивиденды.

Чистый убыток "ЮТэйр" по РСБУ за 2019 год составил 14,406 миллиарда рублей, увеличившись в 3,3 раза по сравнению с предыдущим годом.