ХЕЛЬСИНКИ, 18 мая — ПРАЙМ. Финская авиакомпания Finnair восстановит рейсы в Москву и Санкт-Петербург с 1 июля, сообщает в понедельник перевозчик.

В начале месяца компания оповестила своих клиентов об отмене рейсов в Россию на май, а также июнь. Сейчас на сайте Finnair билеты в Москву и Санкт-Петербург всё ещё доступны к покупке начиная с 1 июля.

"На европейских маршрутах Finnair сначала сосредоточится на ключевых центрах и в июле начнет рейсы в Берлин, Брюссель, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Дюссельдорф, Эдинбург, Франкфурт, Гетеборг, Женеву, Гамбург, Лондон, Малагу, Манчестер, Москву, Мюнхен, Осло, Париж, Прагу, Ригу, Таллин, Стокгольм, Санкт-Петербург, Вильнюс, Вену и Цюрих", — говорится в сообщении перевозчика.

Затем, в августе Finnair собирается начать летать в Барселону, Милан, Мадрид, Рим и Варшаву, а в течение летнего сезона отпусков также выполнять отдельные рейсы по некоторым туристическим направлениям в Южной Европе.

Что касается трансконтинентальные рейсов, то они с июля запланированы в страны Азии. "Finnair будет летать в Пекин, Гонконг и Шанхай; в Нагою, Осаку и Токио ("Нарита") в Японии; в Сингапур, Сеул и Бангкок. В августе Finnair начнет полеты в Дели и Нью-Йорк, а в ноябре — в токийский аэропорт "Ханэда". У Finnair также появятся рейсы в Майами, Краби и Пхукет во время зимних праздников", — говорится в сообщении.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Перевезла в 2019 году 14,7 миллиона пассажиров (плюс 10,3% к 2018 году). При этом в минувшем апреле на фоне закрытия границ из-за коронавируса показатель составил 16,1 тысячи пассажиров, что на 98,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.