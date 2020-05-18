МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Более 50 российских банков подали заявки на участие в госпрограмме льготной ипотеки под 6,5% на общую сумму свыше 1 триллиона рублей, хотя правила программы предполагают субсидирование ставки по кредитам на общую сумму только до 740 миллиардов рублей, сообщил оператор программы "Дом.РФ".

Утвержденные правительством в конце апреля правила программы предполагают субсидирование государством банкам и иным организациям ставки по ипотеке на покупку жилья в новостройках до 6,5%. Недополученные доходы возмещаются кредиторам по кредитам, предоставленным с 17 апреля по 1 ноября. Максимальная сумма ипотеки определена в 8 миллионов рублей для Москвы и Петербурга, 3 миллиона рублей – для остальных регионов.

Как сообщил "Дом.РФ", компания 16 мая завершила прием заявок от банков на получение лимита для выдачи ипотечных кредитов по субсидированной ставке. Заявки на участие в программе направили 54 банка.

"Сейчас мы завершили прием заявок от банков. Сумма заявок – более 1 триллиона рублей. По нашей оценке, за три с половиной недели реализации программы банки одобрили свыше 31 тысячи заявок и заключили 6,8 тысячи кредитных договоров на сумму 17,3 миллиарда рублей", — приводятся в сообщении слова управляющего директора компании Алексея Ниденса.

Как указывается в нем, заявки на участие в программе от некредитных организаций будут приниматься до 15 июня. Решение о распределении господдержки компания намерена огласить до 30 июня.