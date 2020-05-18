МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Регистрация в системе цифровой маркировки с 1 июля текущего года станет лицензионным требованием для производителей лекарств, следует из постановления кабмина РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ дополняет перечень лицензионных требований, предъявляемых к лицензиату при осуществлении деятельности по производству лекарственных средств, следующим пунктом: "регистрация в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения".

Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.