МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Новошипа" рекомендовал дивиденды за 2019 год в объеме 4,6 миллиарда рублей, что в 2,3 раза превышает объем выплат за предыдущий год, следует из годового отчета компании.

"По итогам 2019 года совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов 4,6 млрд рублей, что сопоставимо с… дивидендами, (выплаченными — ред.) суммарно по итогам 2017 и 2018 годов…. При принятии решения о начислении дивидендов за 2019 год принимались во внимания возможные финансовые затруднения всех обществ в связи с коронавирусной пандемией и соответствующим снижением доходности в 2020 году, при необходимости выполнения обязательств", — говорится в отчете.

Годовое собрание акционеров компании пройдет в заочной форме.

Совокупные дивиденды "Новошипа" по итогам 2018 года составили 2,02 миллиарда рублей (или 6,4 рубля на акцию), что на 20% ниже уровня совокупных выплат за 2017 год. Чистая прибыль компании по РСБУ в 2019 году составила 4,2 миллиарда рублей.

"Новошип" — крупнейшая российская судоходная компания на Черном море. Флот группы "Новошип" состоит из 48 судов суммарным дедвейтом более 4,5 миллиона тонн. "Совкомфлот" владеет 89,3% уставного капитала "Новошипа" (98,28% обыкновенных акций).