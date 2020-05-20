МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россия в январе-марте 2020 года импортировала медикаментов на сумму 1,016 миллиарда долларов, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 44,2%, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Импорт медикаментов в марте увеличился по сравнению с февралем на 13,1%, до 421,4 миллиона долларов.

Ввоз антибиотиков за январь-март увеличился на 7,9% и составил 35,8 миллиона долларов. Их импорт в марте увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 44,8%, до 13,8 миллиона долларов.

Импорт парфюмерных, косметических и туалетных средств за три месяца в натуральном выражении вырос на 21,1% в годовом выражении и составил 101,5 тысячи тонн. В долларовом выражении поставки повысились на 3,7% — до 796,5 миллиона долларов. В марте ввоз продукции вырос по сравнению с февралем на 49,8% в натуральном выражении, до 45,1 тысячи тонн, в долларовом — снизился на 8,5%, до 262,7 миллиона.