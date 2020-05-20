МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что с наступлением тёплой погоды в России можно открыть летние кафе и рестораны, но при условии сохранения посетителями социальной дистанции.

"Нам нужно сегодня более активно давать возможность работать малому и среднему бизнесу", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Это и общественное питание, вот сейчас на следующей неделе солнышко прогреет, ну почему не открыть кафе, которые на улице? Причём, есть четкое понятие — соблюдать социальную дистанцию, то есть должен работать каждый третий столик, и не больше двух человек за столиком. Молодая семья пришла, села, посидела, кофе выпила, ну что тут плохого. Надо более активно и решительно на это идти", — пояснил депутат.

Также, по мнению парламентария, свою работу могут возобновить и учебные заведения, в которых у 60% обучающихся после обследований обнаружат иммунитет к коронавирусу.

Кроме того, подчеркнул Онищенко, следует задуматься об открытии и санаториев, баз отдыха, особенно для детей, которые последние два месяца просидели дома. По его словам, "они от этого больше устали, чем от школьной программы".