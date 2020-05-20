АФИНЫ, 20 мая — ПРАЙМ. Правительство Греции вводит налоговые льготы для поддержки экономики, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в телеобращении.

Его выступление транслировало греческое общественное телевидение ERT.

По словам Мицотакиса, часть правительственного плана касается налоговых льгот для граждан и предприятий.

"Особенно в сфере туризма, транспорта, общественного питания и культуры. В течение следующих пяти месяцев НДС снижается с 24% до 13% на все виды билетов в общественном транспорте. Я знаю важность самого дешевого путешествия на автобусе, корабле или самолете. И я хочу, чтобы те, кто уезжает и уезжает в отпуск летом, делал это с наименьшими затратами", — заявил Мицотакис.

По его словам, в ближайшее время будут объявлены программы поддержки внутреннего туризма для "самых слабых сограждан".

"Мы снижаем НДС на кофейные продукты и безалкогольные напитки. Но и на билеты летних кинотеатров", — сообщил премьер.

Сокращение НДС стимулирует покупательную способность и потребление, увеличивают оборот в сфере туризма и общественного питания, сообщил Митцотакис.

"Для них снижение арендной платы на 40% продлено на все лето", — сообщил премьер.

По его словам, снижения налогов на потребление будут временными.

"Они является мостами, чтобы безболезненно перейти со стороны рецессии на берег развития как можно скорее", — заявил премьер Греции.