МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. В Совете Федерации выступили за введение в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственности производителей и продавцов, не указавших наличие в мясе и иных продуктах антибиотиков и других компонентов, употребление которых способно вызвать аллергические реакции или противопоказано при разных заболеваниях, а также за введение покупателей в заблуждение относительно состава продуктов.

Помимо этого, сенаторы считают необходимым предусмотреть уголовную ответственность за обращение фальсифицированной пищевой продукции.

Такая инициатива содержится в предложениях комитета Совфеда по конституционному законодательству в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).

Как пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, в действующем КоАП отсутствуют специальные составы, предусматривающие административную ответственность за производство и распространение фальсифицированной пищевой продукции, а также за введение потребителей в заблуждение относительно отсутствия в пищевом продукте компонентов, употребление которых может вызвать аллергические реакции и (или) противопоказано при отдельных видах заболеваний.

Вместе с тем, сказала она, рынок пищевой продукции в России характеризуется высокой долей фальсификата, что также отрицательно влияет на здоровье граждан, в первую очередь, на здоровье подрастающего поколения, и негативно отражается на развитии честной конкуренции.

"Цель этих предложений – обезопасить население Российской Федерации и, в первую очередь, детей от фальсифицированной пищевой продукции, которая может спровоцировать отравления и даже смерть. Кроме того, СМИ постоянно публикуют информацию о том, что производители и продавцы ради личной наживы подменяют тот или иной компонент пищевой продукции качественным, но более дешевым. Например, на упаковке указано, что фарш свино-говяжий, а на самом деле он, большей частью, куриный. Известны также факты, когда в молочной и мясной продукции находят запрещенные антибиотики, вредно влияющие на организм. Все подобные нарушения должны строго пресекаться", — заявила сенатор.

При этом, напомнила она, в КоАП РФ предусмотрена ответственность за обращение фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок.