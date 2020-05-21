БАНГКОК, 21 мая — ПРАЙМ, Евгений Беленький. С началом ослабления ограничительных мер против распространения COVID-19 в Таиланде вновь открылись сотни тысяч ресторанов, ресторанчиков и других точек общественного питания. Однако необходимость соблюдения социальной дистанции и комендантского часа не дают, и не скоро дадут общепиту развернуться до своих докризисных показателей, считает Панчана Ваттханасатхиен, владелица ресторана тайской и лаосской кухни в горном заповеднике Кхао Яй в 150 километрах от Бангкока. Своим видением настоящего и будущего ресторанного бизнеса в Таиланде предприниматель поделилась с РИА Новости.

ЧТО МОГУТ ВМЕСТЕ СТО РЕСТОРАНОВ

"Пост-ковидное" будущее малого и среднего ресторанного бизнеса Панчана видит в объединении большого количества ресторанов в общую сеть доставки. Настоящее для Панчаны – в программе Food for Fighters ("Еда для Бойцов"), которую она инициировала еще в марте для спасения собственного бизнеса и бизнеса коллег, и организации бесперебойной доставки готовой пищи ресторанного качества в больницы для медицинского персонала, находящегося на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Мы не благотворители. Мы маленькие люди, мелкие предприниматели, которые делают доброе дело, при этом спасая свой бизнес от разорения, а персонал – от безработицы", — говорит Панчана, повторяя мантру, которую она повторила сотни раз в марте и апреле, уговаривая коллег-рестораторов присоединиться к программе.

"Маленьким человеком" Панчана, долгие годы работавшая на высоких должностях в корпорации AMATA, крупнейшем таиландском объединении в сфере создания и эксплуатации технопарков, стала несколько лет назад, когда ушла с должности, по ее собственному признанию, из-за накопившейся за годы усталости, и открыла ресторан эксклюзивной тайской и лаосской кухни на принадлежащем ей участке в заповеднике Кхао Яй, который в обычное время посещают тысячи тайских и иностранных туристов. По ее словам, опыт, накопленный за время работы в корпорации, очень помог ей в организации программы Food for Fighters.

Суть идеи проста, рассказывает собеседница агентства: рестораторы договариваются о единых ценах на одну упаковку готовой пищи, в которую входит полный обед, а затем единый центр, в который поступают заказы от больниц по телефону и интернету, распределяет нагрузку так, чтобы всем хватило работы, а врачи и медсестры получали свой обед горячим. В программу вошли рестораны, расположенные во всех провинциях Таиланда, где есть "ковидные" больницы, они находятся на таком расстоянии от больниц, чтобы еда в удерживающих тепло пенопластовых контейнерах и специальных термических сумках "доезжала" до них на мотоциклах и автомобилях, не потеряв ни температуры, ни вкусовых качеств.

"С ценами тоже все очень просто: мы договорились, что упаковка, содержащая полный обед, не может стоить дороже 100 бат (3,2 доллара). Больницы обычно расплачиваются организованно: большие просто переводят деньги на счета соответствующих ресторанов, меньшие по размеру часто платят наличными доставщику, а он уже передает деньги хозяевам ресторанов", — рассказывает Панчана.

"В нашей программе сначала было всего 30 ресторанов, но уже в первых числах апреля их стало 100. Общими усилиями мы производим более тысячи порций ресторанной еды каждый день – это вместе с упаковкой почти 10 тонн – и доставляем ее в 20 главных инфекционных больниц по всей стране, в которых лечат пациентов с коронавирусной инфекцией", — говорит собеседница агентства, добавляя, что за апрель и половину мая участники программы доставили в больницы почти 40 тыс порций готовой горячей пищи.

Основатель программы Food for Fighters гордится тем, что в отличие от многих ресторанов, не вошедших в программу или другие подобные инициативы, ни одному из ресторанов-участников не пришлось во время локдауна увольнять персонал или сильно снижать заработную плату.

"В программе работают по всей стране более 1500 человек. Работа нашлась для всех: повара по-прежнему готовят фирменные блюда своих ресторанов, а вот официантам пришлось превратиться в упаковщиков и доставщиков", — продолжает она, поясняя, что доставка производится на личном транспорте владельцев и сотрудников ресторанов.

"Мы, конечно, в первую очередь обратились с нашим предложениям к тем ресторанам, которые известны своими фирменными блюдами в своих районах расположения, и находятся неподалеку от больниц", — рассказывает Панчана. Такие рестораны, как ее собственный ресторан "Пен Лао", редко располагаются на часто посещаемых улицах и площадях. Это рестораны с относительно большими собственными парковками, куда люди в обычное время ездят специально, иногда за 10–15, а то и за сотни километров, чтобы попробовать фирменные блюда. Они рассчитаны, прежде всего, на мобильных представителей среднего класса, а часто и на иностранных туристов, приезжающих в те провинции, где они находятся.

"Например, на восточном побережье Таиланда, где расположены курортные зоны Паттайя, Районг, Бангсен, остров Чанг, остров Самет, к нам присоединились многие рестораны морепродуктов. Так же происходит и на юге – в провинциях Наративат, Паттани, Ялла", — говорит она.

"Здесь, в горном заповеднике Кхао Яй, помимо моего ресторана, еще более десятка других ресторанов работают в программе. У нас нагрузка большая – мы в 150 км от Бангкока, где сосредоточено наибольшее количество больных коронавирусной инфекцией и, соответственно, медперсонала. Мы развозим еду на машинах, доставка занимает около двух часов", — говорит Панчана.

Большинство ресторанов, входящих в программу, без программы оказались бы на грани разорения, уверена она.

"В период самоизоляции никто не ездит к нам специально, чтобы поесть, тем более что полтора месяца все рестораны в стране вообще были закрыты для посетителей и работали исключительно на вынос или через доставку. На плаву в это время держались только те рестораны, которые находятся в густонаселенных районах больших городов, и где работают системы доставки типа Grab Food и другие. В нашей "сотне" таких ресторанов нет", — поясняет Панчана.

В середине мая Таиланд вступил во второй этап ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. С первых чисел июня начнется третий этап, однако Панчана Ваттханасатхиен считает, что навыки и привычки, выработанные в период локдауна, с полным открытием страны не потеряют актуальности.

COVID-19 ПРОЙДЕТ, ДОСТАВКА ОСТАНЕТСЯ

"Конечно, я надеюсь, что вскоре ко мне в ресторан снова начнут приезжать клиенты, посетители заповедника, как это было до пандемии. Но меры социального дистанцирования все равно соблюдать придется, это, как говорит нам правительство, "наша новая реальность", и она едина для всех ресторанов, а значит, клиентов будет не так много, ведь приходится сильно сокращать количество посадочных мест, чтобы обеспечить расстояние не менее полутора – двух метров между ними", — говорит она.

"Острая необходимость в доставке пищи врачам постепенно спадет, если, конечно, не будет второй волны заражений. Сейчас во всех больницах страны остаются всего, в общей сложности, около 80 пациентов. Даже если их будет 100, через две – три недели такое количество еды для врачей, которое мы производим и доставляем сейчас, будет не нужно", — считает собеседница.

"Но если до пандемии такие рестораны, как мой, практически не занимались доставкой, то за последние месяцы мы научились этому, и научились объединять усилия в общей борьбе за выживание нашего бизнеса. А так как привычки населения за время кризиса тоже несколько изменились, и многие оценили возможность питаться пищей из любимых ресторанов дома, наша программа, скорее всего, адаптируется к этим посткризисным условиям, и станет просто еще одной удачной схемой доставки и источником регулярного дохода", — говорит Панчана.