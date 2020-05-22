МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.

Документ направлен на принятие дополнительных мер поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением коронавируса. Первоначальная его редакция предоставляла арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50% после введения режима самоизоляции, право в текущем году в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков. При этом арендодатели должны были вернуть им обеспечительный платеж, если он был уплачен.

Однако против такого подхода выступили представители индустрии коммерческой недвижимости, в том числе торговых центров, в то время как представители торговых сетей и другие арендаторы всячески поддерживали именно такую редакцию. Госдума, взяв недельный тайм-аут, доработала ее, в том числе исключила норму о снижении доходов более чем на 50%.

Закон предоставляет арендаторам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) и осуществляющим деятельность в наибольшей степени пострадавших от коронавируса отраслях, право потребовать у арендодателя уменьшения арендной платы на срок до одного года по заключенному до введения режима самоизоляции договору. Но это право предоставляется лишь в отношении зданий, сооружений, нежилых помещений или их частей, используемых им для осуществления своей деятельности.

Если в течение 14 рабочих дней с момента обращения сторонам не удастся договориться о снижении размера арендной платы или ином изменении условий договора, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. При этом расторжение договора аренды будет осуществляться без возмещения арендодателем убытков в виде упущенной выгоды арендодателю, но обеспечительный платеж останется у арендодателя.

"Это сбалансированное решение, а все остальные вопросы, которые связаны с возможным причинением убытков, решаются в обычном судебном порядке, предусмотренном Гражданским кодексом", — пояснил журналистам глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он также отметил, что субъекты МСП получают право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.