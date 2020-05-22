МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Директором сервиса бесплатных объявлений "Юла" назначен Юрий Новиков, который до этого занимал должность директора по монетизации проекта, а также руководил сервисом поиска работы и соискателей Worki, входящим в подразделение "Юлы", говорится в сообщении Mail.ru Group (MRG, владеет сервисом).

Основатель "Юлы" Егор Абрамец перешел на должность вице-президента по рекламным технологиям Mail.ru Group. "Новиков и его команда продолжат работать над направлением классифайдов (сайты с объявлениями от частных лиц и компаний, сгруппированными по темам — ред.) под руководством Абрамца, а он сам в новой должности сфокусируется на развитии департамента рекламных технологий", — говорится в сообщении.

"Команда "Юлы" в 2019 году сделала множество масштабных запусков, включая истории и первые в мире видеозвонки среди классифайдов, а Worki интегрировались во "ВКонтакте". Это привело к росту обоих проектов, и назначение Юрия закрепит уверенность в интенсивном масштабировании. Егор в новой роли сможет полностью посвятить себя развитию рекламных технологий, при этом сохранив за собой руководство вертикалью классифайдов", — приводятся в сообщении слова генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

Юрий Новиков до присоединения к команде "Юлы" в начале 2019 года четыре года работал в сервисе бесплатных объявлений "Авито", где возглавлял B2C-направление. За время его работы в "Юле" проект показал двукратный рост выручки по итогам 2019 года — до 2,1 миллиарда рублей. Егор Абрамец с сентября 2019 года возглавлял департамент рекламных технологий Mail.ru Group, сохраняя пост руководителя "Юлы".