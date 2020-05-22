МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Судоходные компании РФ смогут в режиме эксперимента начать эксплуатацию судов-беспилотников в 2021 году, подготовительная работа будет завершена до конца текущего года, рассказал гендиректор отраслевого центра "Маринет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Александр Пинский в ходе видеоконференции "ПортНьюс".

В настоящее время "Маринет" сотрудничает с тремя компаниями по проекту тестирования систем дистанционного и автоуправления судов: "Совкомфлот", Росморпорт, "Пола Райз". Тестирование планируется провести в трех местах: между Мурманском и Ямалом, в бассейнах Азовского и Черного морей и Финском заливе. Проект, как ожидается, не только повысит безопасность судоходства, но также снизит влияние человеческого фактора, сократит штат людей на судне и затраты судоходных компаний.

"Мы планируем в России эти условия (для старта эксперимента — ред.) создать до конца 2020 года, это означает, что судоходные компании могут начать эксплуатацию в режиме эксперимента автономных судов под российским флагом… Мои планы — это 2021 год в России", — сказал Пинский.

"Я думаю, что это будут не только три наших партнера… За ними начнут подтягиваться и все остальные", — добавил он.