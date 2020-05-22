ЛОНДОН, 22 мая — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Продажи британского производителя товаров класса люкс Burberry в четвертом квартале 2019-2020 финансового года упали на 27% из-за закрытия 60% магазинов в Азии на фоне распространения коронавируса, говорится в отчете компании.

Годовая выручка сократилась на 3%, до 2,63 миллиарда фунтов стерлингов, скорректированная операционная прибыль уменьшилась на 8%, до 404 миллиона фунтов стерлингов.

Как отметил глава Burberry Марко Гоббетти, компания достойно встретила вызов в виде COVID-19, быстро приняв необходимые меры для смягчения негативных последствий пандемии.

"У нас сильный баланс и ликвидность, и есть место для инвестиций, когда рынки восстановятся. Мы нашли новые способы укрепить нашу связь с потребителями, опираясь на наше цифровое лидерство", — сказал он.

Глава компании также отметил, что в некоторых частях Азии уже началось быстрое восстановление продаж, что внушает некоторый оптимизм относительно показателей в 2020-2021 финансовом году. Однако какие-либо прогнозы в настоящее время делать преждевременно, отмечается в сообщении компании.

Ожидается, что в течение года будет пересмотрена дивидендная политика бренда.

Burberry основана в 1856 году, выпускает одежду, аксессуары и парфюмерию.