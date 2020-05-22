МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Каршеринг после пандемии коронавируса в Москве сохранится, но число операторов сократится, также эта услуга может исчезнуть в ряде регионов, заявил РИА Новости гендиректор автолизинговой компании Carcade Олег Заглядин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.

"Каршеринг, скорее всего, выживет в Москве, где городские власти в нем прямо заинтересованы и создают для этого сегмента тепличные условия. Однако на рынке уже идет жесткая консолидация, и количество операторов по итогам карантина сократится. Из регионов, где каршеринг никогда не был особенно востребован, этот формат, скорее всего, уйдет, и первой ласточкой этого процесса стало сокращение числа городов, обслуживаемых "Делимобилем", — сказал Заглядин.

Он также отметил, что компания ожидает в 2020 году снижения темпов роста рынка автолизинга, однако не его провала. Что касается влияния рынка каршеринга на сегмент, по его мнению, в целом даже полная остановка каршеринга масштабного влияния на лизинг не оказала бы, хотя может вызвать проблему у лизингодателей, имеющих большие портфели каршеринговых машин.

"С одной стороны, спрос на транспорт снизится, хотя не исчезнет полностью, так как бизнес просто не может позволить себе не работать и вынужден будет обновлять автопарки. С другой стороны, резко усилится перетекание спроса в лизинговые инструменты, которое идет в последние годы, так как собственные средства компаний уже практически на нуле, а условия кредитования ужесточаются", — сказал Заглядин.

Carcade прогнозирует также продолжения роста электронной коммерции, который может привести к большому объему закупок специализированного транспорта для доставки.

Carcade (ООО "Каркаде") работает в России с 1996 года и специализируется на лизинге легковых и коммерческих автомобилей. "Газпромбанк лизинг" в марте стал владельцем 68% в Carcade, еще 32% теперь принадлежат "дочке" Газпромбанка "Новые финансовые технологии".