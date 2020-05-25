МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Японская пивоваренная компания Asahi Group Holdings договорилась с банковской группой Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC) о привлечении кредита на 1,185 триллиона иен (11 миллиардов долларов), говорится в пресс-релизе компании.

Asahi отмечает, что привлекает банковский кредит для оплаты сделки по покупке австралийского подразделения крупнейшей в мире пивоваренной компания Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) — Carlton & United Breweries (CUB), которая должна быть завершена 1 июня. Кредит выдан сроком до 19 мая 2021 года.

В июле 2019 года AB InBev договорилась о продаже своего австралийского дочернего подразделения CUB японской Asahi Group Holdings за 16 миллиардов австралийских долларов (около 11,3 миллиарда долларов). В рамках этой сделки AB InBev предоставит Asahi Group права на коммерциализацию портфеля международных брендов AB InBev в Австралии. В их число входят, в том числе, такие известные по всему миру марки как Corona, Bud, Stella Artois.

Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, "Тинькофф авторское", Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.

Японская пивоваренная компания Asahi Group основана в 1949 году, число сотрудников составляет около 30 тысяч человек.