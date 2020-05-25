МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российская S7 рассчитывает, что объем перевозок авиакомпании в июне будет вдвое выше в сравнении с апрелем, планирует восстановить полеты по всем маршрутам внутри страны, которые выполнялись летом 2019 и зимой 2020 года, сообщили в пресс-службе компании.

В апреле S7 перевезла 213,9 тысячи пассажиров, падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 78,9%.

"Мы планируем восстановить полеты по всем маршрутам внутри страны, которые выполняли летом 2019 и зимой 2020 года. Мы рассчитываем, что объем операций S7 Airlines в июне будет вдвое выше в сравнении с апрелем", — сказали в компании.

Росавиация ранее сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,8%, в январе-апреле — на 29,5%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.