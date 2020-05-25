МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Президент поинтересовался, насколько инвестпрограмма РЖД будет сокращена.

"Порядка 200 миллиардов. Она была 820 миллиардов, пока мы сейчас вышли на 620 миллиардов. Но мы сделали расчёты, когда выходили к Вам, какие действия повлияют на какие вопросы. Мы, прежде всего, сократили инвестиции, допустим, в проектирование, которое можно немножечко сдвинуть", — сообщил Белозеров.

"… Понятно, что вкладывать в никуда, либо с большими рисками не следует. Но всё-таки я прошу и Вас, и Ваших коллег внимательно ещё раз проанализировать возможности по объёмам инвестиций", — сказал Путин.

"Владимир Владимирович, мы с нашими коллегами после того, как Вы приняли решение, видим, что через какой-то промежуток времени мы вернёмся и придём ещё с предложениями. У нас есть вариант, когда мы сможем ещё увеличить объём за счёт наших средств без поддержки федерального бюджета. Мы знаем, как это сделать, но нам нужен промежуток времени подготовить материал", — ответил Белозеров.