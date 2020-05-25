БРЮССЕЛЬ, 25 мая — ПРАЙМ. Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines возобновит в период с 15 июня по 31 августа полеты по 59 направлениям, включая Европу, Африку и США, говорится в распространенном в понедельник заявлении перевозчика.

"В соответствии со спросом на рынке и с действующими ограничениями на путешествия, компания предложит адаптированную и сокращенную летнюю программу, которая будет включать примерно 30% от летней программы в Европе и 40% полетов на дальние направления", — говорится в документе.

В компании сообщили, что направления полетов будут добавляться поэтапно и к 31 августа составят 59 городов (в их числе, 33 — в Европе, а также в Африке и США) и порядка 240 рейсов еженедельно.

В Европе перевозчик с 15 июня запустит полеты в Германию, Чехию, Австрию, Данию, Францию Италию, Грецию, Испанию, Португалию. С 22 июня добавятся рейсы в Великобританию, Египет, на Канары. В июле компания отправит самолеты в Польшу, Нью-Йорк.

Brussels Airlines 12 недель назад приостановила коммерческие рейсы в связи с пандемией коронавируса и выполняла только гуманитарные полеты для репатриации европейских граждан.