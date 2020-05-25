МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что сейчас крайне нежелательно уезжать за рубеж.

"Крайне нежелательно сегодня выезжать за рубеж. Сегодня каждый день в мире регистрируются порядка 100 тысяч новых случаев, это только те, о которых известно, потому что уровень тестирования крайне разный в разных странах, и есть страны, где тестирование практически не проводится, а, безусловно, больные там есть", — сказала Попова на брифинге в правительстве.

Она заявила, что, возвращаясь в Россию, люди должны будут изолироваться на две недели за свой счет.

"Даже если вы рискнули, даже если вы уехали, возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированными, для того чтобы не нанести вреда окружающим людям, близким вам людям", — сказала она.

Планируя отпуск этим летом, надо исходить из того, что риск коронавируса остается, заявила Попова.

"На сегодняшний день, планируя дальнейшие три месяца, для кого-то отпускные месяцы, нужно исходить из того, что этот риск (заболевания коронавирусом — ред.) остается", — сказала Попова на брифинге.

По ее словам, детский отдых летом будет организован по правилам.

"Крайне важно отметить, что детский отдых этого лета, организованный, он планируется и будет организован по специальным правилам, по специальным требованиям. Но дети обязательно должны отдохнуть", — сказала Попова на брифинге.