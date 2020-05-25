МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле упал на 92,1%, до 739,5 тысячи человек, при этом на международных рейсах — на 99,4%, до 21 тысячи, на внутренних — на 87%, до 717,6 тысячи, следует из уточненных данных Росавиации.

Пассажиропоток российских авиаперевозчиков в январе-апреле снизился на 29,6%, до 24 миллионов человек. Количество пассажиров на международных линиях в январе-апреле снизился на 37,2%, до 8,6 миллиона. Объем внутренних перевозок снизился на 24,4%, до 15,4 миллиона человек.