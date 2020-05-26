МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. АФК "Система" через ряд структур увеличила долю в ОАО "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" до 56,2% с 46,5% по итогам выкупа акций у акционеров компании, следует из сообщения пресс-службы "Системы".

"АФК "Система" сообщает, что в рамках обязательного предложения акционерам ОАО "Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" о приобретении принадлежащих им обыкновенных и привилегированных акций, направленного холдинговой компанией Sinocom Investments Limited, Sinocom приобрела 13 696 обыкновенных акций и 20 577 привилегированных акций ОАО "Синтез", — сказано в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в компании, Sinocom финансируется АФК "Система" совместно с партнером, чье имя не раскрывается. Стоимость приобретения одной обыкновенной акции составила 62 156,53 рубля, привилегированной — 5 269,07 рубля, говорится в сообщении. Таким образом, вся доля была приобретена за 959,72 миллиона рублей. "В результате доля Sinocom в уставном капитале ОАО "Синтез" увеличилась до 56,2%", — отмечается в сообщении.

В августе АФК через Sinocom совместно с финансовым партнером приобрела 46,5% в уставном капитале "Синтеза". Тогда сообщалось, что эта доля была приобретена Sinocom за 8,2 миллиарда рублей. В АФК не уточнили, у кого были выкуплены акции. По данным "БИР Аналитик", другой крупный акционер "Синтеза" — "Нацимбио" (входит в госкорпорацию "Ростех"), доля которой составляет 32,38%. Источник, близкий к "Системе", в начале марта сообщил РИА Новости, что АФК не ожидает, что "Нацимбио" предложит свои акции к выкупу в рамках обязательного предложения.

АФК "Система" также контролирует биофармацевтическую компанию "Биннофарм", а в декабре 2018 года корпорация совместно с ВТБ и менеджментом фармацевтического предприятия "Оболенское" (работает под брендом OBL Pharm) приобрели 95,14% в OBL Pharm. На базе "Биннофарма" и OBL Pharm был создан фармацевтический холдинг — Alium, доля "Системы" в котором составляет 26,3%. Ранее сообщалось, что "Синтез" может войти в состав Alium.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основным акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков, владеющий 59,2% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1817%.