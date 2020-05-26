МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Аэрофлота" предложил приостановить выплату авиакомпанией "Победа" платежей за лизинг 10 самолётов с марта по август, следует из сообщения компании.

"Об изменении условий сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО "Авиакомпания "Победа" десяти новых воздушных судов Вoeing 737-800… Прекращение обязательств арендатора по уплате в пользу арендодателя арендной платы в отношении воздушных судов в период с марта 2020 года по август 2020 года (включая оба периода)", — говорится в сообщении.

С сентября предлагается установить фиксированный размер ежемесячной арендной платы. Кроме того, предлагается переуступка в пользу "Аэрофлота" прав и обязанностей лоукостера по сделкам лизинга этих десяти самолётов "при наступлении определенных событий неисполнения (дефолта) ООО "Авиакомпания "Победа" по документам по соответствующим лизинговым сделкам".

Эти вопросы будут обсуждаться на общем собрании акционеров "Аэрофлота".

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов ранее сообщал, что Сбербанк и "Аэрофлот" согласовали реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании, также банк одобрил реструктуризацию лизинговых обязательств "Победы" и до конца мая намерен согласовать реструктуризацию обязательств "России".

Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев в конце апреля рассказал, что компания договаривается с лизингодателями об изменении условий лизинговых платежей на фоне ситуации с коронавирусом. При этом на тот момент "ВТБ Лизинг " уже дал авиакомпании отсрочку по лизинговым платежам по 67 самолетам на общую сумму в 190 миллионов долларов.