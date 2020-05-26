МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Закладка четвертого, одного из самых мощных в мире, российского универсального атомного ледокола "Якутия" проекта 22220 состоялась во вторник в Петербурге на "Балтийском заводе" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщил РИА Новости представитель Балтзавода.

Участники церемонии прикрепили табличку с названием ледокола к закладной секции атомохода.

"Якутия" будет четвертым по счету и третьим серийным судном в линейке атомоходов проекта 22220. Заказчиком строительства выступает ФГУП "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом").

Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.

Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был ранее построен на "Балтийском заводе", сейчас там идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". В августе 2019 года "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта.