МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг японского автопроизводителя Toyota на уровне "A1", изменив прогноз по нему до негативного с "рейтинг на пересмотре", говорится в сообщении агентства.

"Это рейтинговое действие завершает пересмотр рейтинга с возможностью снижения, начатый 26 марта 2020 года", — говорится в сообщении агентства. Тогда Moody's понизило рейтинг Toyota Motor до уровня "А1" с "Аа3" и поместило рейтинг на пересмотр с возможностью дальнейшего снижения.

Агентство при этом указывает, что рейтинг Toyota на уровне "А1" отражает "прекрасное" положение с ликвидностью компании, что является положительным фактором перед лицом возможного продолжительного спада на мировом автомобильном рынке на фоне вспышки коронавируса.

"Moody's прогнозирует резкое снижение мировых продаж автомобилей в 2020-2021 финансовом году, заканчивающемся в марте 2021 года, из-за воздействия коронавируса, и ожидает, что маржа EBITA Toyota в автопроизводстве может упасть ниже 4% в 2020-2021 финансовом году по сравнению с 9% в 2019-2020 финансовом году", — говорится в сообщении.

Негативный прогноз отражает риски для компании со стороны пандемии коронавируса в течение следующих года-полутора. Прогноз также отражает возможность того, что продажи Toyota могут оказаться хуже текущих прогнозов Moody's. "Moody's предполагает, что продажи мирового автомобильного сектора сократятся на 20% в 2020 году и восстановятся на 11,5% в 2021 году", — уточняет агентство.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.