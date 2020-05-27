ЛОНДОН, 27 мая — ПРАЙМ. IKEA панирует с 1 июня возобновить работу 19 из 22 магазинов в Великобритании в связи с ослаблением карантинных ограничений, принятых ранее из-за пандемии коронавируса, следует из сообщения компании.

Британское правительство намерено разрешить всем магазинам, включая непродовольственные, возобновить свою работу с 15 июня при условии принятия ими мер недопущения распространения коронавируса, объявил в понедельник британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Мы рады сообщить, что с 1 июня мы будем рады снова вас приветствовать в магазинах IKEA в Англии и Северной Ирландии", — говорится в объявлении ритейлера. Магазины же в Шотландии, Уэльсе, а также Ирландии будут всё ещё закрыты в соответствии с распоряжением местных властей.

Компания подчеркнула, что в магазинах будут соблюдаться все требования соблюдения дистанции, чаще чем обычно будет проводиться уборка торговых залов, а также будут доступны средства персональной защиты для покупателей.

Оплатить покупки можно будет только банковской картой, наличные средства приниматься не будут. Кафе и детские площадки будут оставаться закрытыми.

Во избежание столпотворения на входе будет организована пропускная система для регулирования количества людей внутри торговых павильонов, покупателей также просят заранее готовиться к походу в магазин и составлять списки планируемых покупок, также желательно приносить свои сумки.