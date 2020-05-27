МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Сеть KFC рассказала, как будет работать после открытия российских ресторанов для посещения, в частности в зоне касс ресторана появится разметка для соблюдения социальной дистанции, а посетители будут сидеть за столиками в полутора метрах друг от друга.

Ранее в среду руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева сообщила, что Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. Кафе и рестораны, согласно данным Роспотребнадзора, смогут начать свою работу только на третьей стадии снятия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

“В преддверии ослабления и снятия части ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и в ходе подготовки к открытию ресторанов для гостей, KFC дополнил список мер по обеспечению безопасности потребителей и сотрудников в своих более чем 930 заведениях по всей России”, — говорится в сообщении.

Как заверяют в пресс-службе, сотрудники KFC обучены соблюдению социальной дистанции на рабочем месте. “В общих залах ресторанов и на стульях будут размещены специальные информационные знаки, предупреждающие посетителей о необходимости соблюдения дистанции в 1,5 метра и предлагающие занять любое другое свободное место”, — говорится в сообщении.

На полу в зоне касс ресторана и в зоне касс на фудкортах будет нанесена специальная разметка, напоминающая посетителям о необходимости придерживаться социальной дистанции в два метра. При этом хостесс будут помогать гостям следовать процедурам безопасности.

Блюда будут готовиться бесконтактно, а заказы собираться в бумажные пакеты, без использования подносов. Для минимизации контактов между сотрудниками и гостями оплата будет осуществляться с помощью терминалов. Гости ресторана также смогут воспользоваться мылом в санузлах и продезинфицировать руки санитайзером на кассе по запросу или в специально оборудованных местах в зале ресторана.

“Сохранится усиленная частота уборки и санитарной обработки всех помещений: при условии открытого зала столы будут дезинфицироваться после каждого гостя, киоски самообслуживания и другие поверхности, до которых часто дотрагиваются гости — раз в 30 минут, а кассы и прилавки — не реже одного раза в час”, — сообщили в пресс-службе. Все сотрудники будут носить маски и перчатки, мыть руки раз в полчаса и измерять температуру раз в 4 часа.