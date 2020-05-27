МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов призвал объединить усилия с крупными промышленными компаниями и сконцентрировать усилия на реализации комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в российских городах.

"Есть поручение президента к 1 августа запустить комплексную программу модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях. Для нас это суперпрограмма, она позволит улучшить качество жизни, а промышленный сектор получит много заказов. Мы работаем практически со всеми производителями транспортной техники. Мы должны использовать возможности промышленного сектора в реализации этой программы, нам необходимо объединить усилия с крупными промышленными группами в создании комфортной среды в городах", — сказал Шувалов в ходе онлайн-дискуссии в рамках форума Иннопром.

Он отметил роль Российского экспортного центра в поставках транспортной техники зарубежным партнерам.

Шувалов напомнил, что было принято решение о предоставлении ВЭБ.РФ гарантий российским банкам для беспроцентного кредитования предприятий под выплату зарплат своим сотрудникам. "Мы эти гарантии предоставляем. На первом этапе мы предоставили гарантии коммерческим банкам на 100 млрд руб., сейчас ведется обсуждение и должно быть принято решение к 1 июня о предоставлении гарантий на 220 млрд руб. для кредитов под 2%. Еще одна одна программа, в которой мы участвуем, позволит системообразующим предприятиям получить кредит под гарантию ВЭБ.РФ на получение оборотного капитала", — отметил Шувалов.