МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Порядка 50% ресторанного рынка Москвы не восстановится после снятия ограничений, заявил в ходе онлайн-конференции руководитель Союза управляющих ресторанами, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, член Общественно-экспертного Совета при департаменте торговли и услуг города Москвы Сергей Миронов.

"Рестораторы на сегодняшний день — это люди, которые остались без средств к существованию. 50% этого рынка не восстановится. К сожалению, это реальная цифра и мы увидим, что выживут фаст-фуды, а весь средний сегмент у нас вымрет. Рестораны закрыты с огромными кассовыми разрывами, с долгами по зарплате, с долгами поставщикам и тд. ", — сказал Миронов.

Комментируя недавно принятый закон "о коммерческой аренде", он сообщил, что рестораторы не вмешивались активно в его обсуждения, сохраняя надежду на то, что смогут договориться со своими арендодателями.

"Ресторанный рынок не вмешивался в этот спор, полагаясь на то, что смогут договориться, но мы видим странную ситуацию: огромное количество арендодателей сняли плату для ресторанов на это время, но часть сказала — нет, вы заплатите аренду или 50%. Но сегодня у него нет и этих денег", — сказал он.

Ранее Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.