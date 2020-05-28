МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Первый трансфер средств на оплату вывоза мусора получат региональные операторы по обращению с отходами в 67 регионах России, говорится в сообщении пресс-службы профильного вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Исходя из полученных данных от субъектов о соответствии правилам распределения финансирования, первую поддержку получат операторы из 67 регионов России на сумму 8,1 миллиарда рублей", — приводятся в сообщении слова Абрамченко.

Как уточняется в документе, правительство одобрило распределение межбюджетных трансфертов 67 регионам на оплату коммунальных услуг по вывозу мусора.

Как уточняется в документе, в 2020 году предусмотрены бюджетные выплаты в объеме 9,25 миллиарда рублей на поддержку региональных операторов. Оставшиеся средства в объеме 1,15 миллиарда рублей будут распределены между теми субъектами, которые еще не предоставили сведения, подтверждающие выполнение условий. На сегодняшний день к ним относятся 11 регионов — Республики Алтай, Калмыкия, Карелия, Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская, Иркутская, Псковская, Саратовская, Тверская и Ульяновская области.

В сообщении упоминается, что поддержка распространяется среди всех российских субъектов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского края и Еврейской автономной области, которые еще не перешли к организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами, а также Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, имеющих высокую бюджетную обеспеченность.