МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" намерена заключить контракт на 2,2 миллиарда рублей с АО "Центродорстрой" на проведение первого и второго этапов реконструкции аэропорта "Домодедово" в Московской области, следует из данных портала госзакупок.

"Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция и развитие аэропорта "Домодедово". Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства), Московская область, аэропорт "Домодедово", — сформулирован объект закупки объявленного в начале апреля тендера.

Начальная (максимальная) цена контракта была заявлена в 2,2 миллиарда рублей с учетом НДС. В качестве источника финансирования указаны средства федерального бюджета.

По данным портала госзакупок, тендер завершен. На него была подана только одна заявка – от АО "Центродорстрой". Участник не изменил начальную сумму договора.

"Заключить контракт с участником конкурса c ограниченным участием в электронной форме, подавшим единственную заявку", — говорится в итоговом протоколе закупочной комиссии.

Пока сведений о заключенном договоре в единой информационной системе нет.

Согласно документации, работы поделены на два этапа. Первый этап подразумевает ввод в эксплуатацию новых покрытий искусственной взлётно-посадочной полосы-2 и площадок для пожарной техники. По итогам второго этапа в эксплуатацию будут введены новые покрытия рулежных дорожек. Начать работы планируется в июле 2020 года, завершить – в декабре 2022 года.