МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило на фоне коронавируса долгосрочный кредитный рейтинг эмитента британского производителя реактивных двигателей Rolls-Royce до "BB" с "BBB-", прогноз по рейтингу негативный, говорится в релизе агентства.

Таким образом рейтинг снижен до спекулятивного или "мусорного" уровня (рейтинг ниже "ВВВ-"), который отражает растущий риск неплатежа по долгам.

"Негативный прогноз отражает наше мнение о том, что пандемия коронавируса продолжит вызывать перебои и неопределенность в отношении перспектив для авиакомпаний, компаний аэрокосмической отрасли и их поставщиков, включая Rolls-Royce", — говорится в сообщении.

Агентство ожидает, что в 2020 году глобальный пассажиропоток может снизиться на 50%, что, примерно, соответствует последним прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В 2021 году пассажиропоток в мире может оставаться на 30% ниже уровня 2019 года, и не ожидается, что трафик восстановится до докризисного уровня до 2023 года.

"Гражданское аэрокосмическое подразделение Rolls-Royce будет существенно затронуто снижением продаж двигателей для широкофюзеляжных самолетов и самолетов бизнес-класса…. Это окажет негативное влияние на прибыльность группы, денежные потоки и показатели платежеспособности", — отмечает агентство.

Компания Rolls-Royce в 2018 году начала масштабную реорганизацию бизнеса с целью сократить расходы и увеличить финансовую устойчивость компании. Было объявлено о реструктуризации морского дивизиона на фоне снижения спроса на нефтегазовом рынке, а также о сокращении 4,6 тысячи рабочих мест. К концу 2020 года компаниям намеревалась обеспечить свободный денежный поток в объеме 1-1,2 миллиарда фунтов стерлингов и сократить расходы на 400 миллионов фунтов стерлингов в год.