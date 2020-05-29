МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Московский экспортный центр определил первых получателей премиальных аккаунтов на Europages.com, бесплатный доступ к ведущей торговой площадке мира получили 27 компаний Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Бесплатные премиальные аккаунты для продвижения продукции на Europages.com получат 27 московских компаний. Восемь из них производят товары в сфере медицины, фармацевтики и косметологии. Пять предприятий представляют модную индустрию столицы. Кроме того, привилегированный доступ к маркетплейсу будет предоставлен организациям из сфер производства транспортных средств и комплектующих, информационных технологий и других отраслей", — рассказал глава департамента Алексей Фурсин, которого цитирует пресс-служба.

Прием заявок на получение специальных условий для продвижения продукции на Europages.com стартовал в конце апреля.

Специалисты уточнили, что международная площадка электронной торговли Europages стала одним из партнеров акселерационной программы E-com Success. Цель проекта — подготовка столичных экспортеров к работе на ведущих мировых маркетплейсах. Все участники акселератора проходят предварительное обучение основным правилам работы на Europages и основам онлайн-маркетинга. При определении получателей премиальных аккаунтов экспертная комиссия учитывает показатели компаний при прохождении первого этапа, включая результаты тестирования по итогам обучения. В состав комиссии входят представители департамента, Московской торгово-промышленной палаты, Международного конгресса промышленников и предпринимателей, оператора Europages.com в России ООО "Гранд Гектор" и другие эксперты.

"Московский экспортный центр берет на себя затраты на обучение предпринимателей работе на Europages.com, созданию, верификации и настройке аккаунтов, присвоению им привилегированного статуса. Кроме того, в число бесплатных для предпринимателей сервисов входят услуги по оформлению и наполнению мини-сайта компании на площадке, адаптированного под ее потребности", — добавили в пресс-службе.