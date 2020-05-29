МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) вводит скидки на билеты в поезда дальнего следования, в частности в купе и сидячие вагоны, следует из сообщений компании.

РЖД сообщали о падении перевозок в дальнем следовании в апреле на 77%. Гендиректор ФПК Петр Иванов в пятницу в эфире Первого канала сообщал, что компания не видит большой загрузки пассажирских поездов. Средняя составляет около 30-35%. Он пояснял, что это связано с теми ограничениями, которые действуют в регионах из-за ситуации с коронавирусом. Регионы принимают решения об ослаблении или усилении ограничений, исходя из эпидемиологической ситуации.

"Федеральная пассажирская компания" предлагает пассажирам приобрести билеты на верхние места купейных вагонов по специальным ценам для поездок с 1 по 30 июня 2020 года. Акция распространяется на более чем 50 поездов дальнего следования, курсирующих во внутригосударственном сообщении", — говорится в одном из сообщений.

Так, при оформлении билетов до 8 июня включительно пассажиры смогут совершить выгодные поездки между Адлером и Санкт-Петербургом, Казанью и Москвой, Москвой и Кисловодском и другими городами нашей страны.

Также с 28 мая по 8 июня 2020 года пассажиры могут купить билеты в купе со скидкой 50%. Она предоставляется для проезда на верхних полках купе более чем 100 поездов дальнего следования, курсирующих между различными регионами РФ с 1 по 30 июня 2020 года, говорится в другом сообщении. Среди направлений: Москва – Барнаул, Новороссийск – Екатеринбург, Москва – Челябинск, Нижневартовск – Волгоград, Новый Уренгой – Москва и т.д.

До 8 июня пассажиры ФПК могут приобрести билеты в вагоны с местами для сидения по специальным ценам – от 539 рублей. "Специальные тарифы действуют для ряда направлений в течение июня. Ими смогут воспользоваться пассажиры, желающие совершить поездки из столицы в Брянск, Курск, Орел, а также по другим маршрутам", — говорится еще в одном сообщении.