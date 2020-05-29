МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Рестораторы обсуждают с московским правительством возможность открытия летних веранд 15 июня в том случае, если заболеваемость новым коронавирусом в столице будет снижаться, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

"Сейчас идет очень активное обсуждение и все, конечно, смотрят на Москву, какое решение примет Москва. В Москве обсуждается возможность открытия летних веранд 15 июня, но Москва будет смотреть на количество заболевших, с этим ничего не поделаешь. Если количество заболевших будет падать, то все-таки прогнозируется, это обсуждается везде, открытие 15 июня", — сказал Миронов.

Данную дату рестораторы обсуждают с правительством Москвы, уточнил он.