МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год, сообщает компания.

Ранее, в марте, совет давал предварительные рекомендации не платить дивиденды.

"Содержание решения, принятого советом директоров: рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "ФПК" дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать", — говорится в сообщении в пятницу.

Чистая прибыль ФПК за 2019 год составила 6,629 миллиарда рублей. Из нее в резервный фонд рекомендовано направить 331,5 миллиона рублей, остальные 6,3 миллиарда рублей рекомендовано оставить нераспределенными.

ФПК не выплачивала дивиденды и за 2018 год и оставляла почти 95% прибыли нераспределенной.

"Федеральная пассажирская компания" была создана как "дочка" РЖД в рамках реформы на железнодорожном транспорте для организации и управления пассажирскими перевозками дальнего следования. Компания начала хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК занимается перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа в поездах дальнего следования по территории РФ и в международном сообщении. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.