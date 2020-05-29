МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Максимальный срок запрет на работу предприятий в новом КоАП составит 30 суток против 90 в нынешней редакции, причем назначать это наказание сможет только суд, сообщается на сайте Минюста России.

Сейчас такое право есть также у исполнительной власти, например Роспотребнадзора.

"Будет сокращен с 90 до 30 суток предельный срок наказания в виде административного запрета деятельности … и сохранено правило о том, что применение наказания в виде административного запрета деятельности допустимо только в случаях, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания", — говорится в релизе.

При этом "для повышения гарантий соблюдения прав и законных интересов" устанавливается, что "административный запрет деятельности может быть назначен только судом".