МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Россетей" на заседании в четверг принял решение, позволяющее в 2020 году не применять штрафы к контрагентам или изменять сроки исполнения договоров при нарушении ими обязательств из-за распространения коронавируса, сообщила РИА Новости пресс-служба компании.

В четверг совет директоров "Россетей" провел заседание, на котором было принято решение внести изменения в единый стандарт закупок компании.

"Совет директоров компании принял решение, предусматривающее возможность изменения сроков исполнения договоров и неприменение штрафных санкций к контрагентам, не исполнившим договорные обязательства, если на исполнение договора повлияли обстоятельства, связанные с распространением COVID-19", — пояснил агентству представитель пресс-службы "Россетей".

По его словам, решение направлено на поддержку малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего в период эпидемии коронавируса.

"Объем закупок у субъектов МСП по итогам 2019 года превысил 234,5 миллиарда рублей, что составляет 65% от общего объема закупок группы компаний "Россети", — добавили в пресс-службе.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,35 миллионами километров линий электропередачи, 507 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. Контролирующим акционером "Россетей" является государство в лице Росимущества, владеющего 88,04% долей в уставном капитале.