МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.

"Компания представила концепт нового предприятия быстрого обслуживания, где дополнительные меры безопасности включают выдачу заказов только за стол, с соблюдением безопасной дистанции, установку пластиковых экранов между столами и терминалами самообслуживания, а также станции для дезинфекции рук при входе", — говорится в сообщении.

Данный ресторан находится в Москве на Арбате. Гендиректор McDonald's в России Марк Карена указал, что компания разработала концепцию предприятия, которая позволит обеспечить безопасность посетителей и сотрудников и соблюсти рекомендации уполномоченных органов.

"После тестирования нового формата безопасного McDonald's на Арбате мы применим самые успешные решения в наших предприятиях по всей стране", — добавил Карена, слова которого приводятся в релизе.

Для обеспечения социальной дистанции во всех ресторанах будет действовать частичное ограничение на вход в зависимости от размера и конфигурации помещения. Регулировать загрузку залов будет специальный сотрудник на входе. При входе в ресторан посетителям предложат продезинфицировать руки на специальной станции.

"Далее посетитель получит локатор с номером стола, за которым он будет ожидать свой заказ. В зоне приема заказов, между киосками для самостоятельного заказа, а также между столиками установлены новые защитные экраны, которые обеспечат безопасность сотрудников и посетителей", — сообщает сеть. Ожидание и передача готового заказа даже на вынос будет происходить за отдельным столиком, сотрудник принесет заказ и передаст его бесконтактно, поставив на соседний незанятый стол.