МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Новые поправки в закон об ОСАГО, согласно которым теперь на итоговую стоимость полиса будут влиять, например, грубые нарушения ПДД в прошлом, плохо скажутся только на небольшой группе водителей, а для большинства окажутся выгодными, заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

В минувший понедельник президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации ОСАГО, согласно которому страховые компании при установлении ставок страхования смогут брать в расчет личностные характеристики водителя, в том числе наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, другие нарушения ПДД или правил эксплуатации авто.

"Для большинства автовладельцев это сохранение или улучшение ныне существующих условий ОСАГО. И только для очень небольшой группы людей, тех, которых и сейчас добросовестные автовладельцы спонсируют, в настоящий момент, действительно, это плохие поправки в закон", — сказал Уфимцев в ходе видеоинтервью "Российской газете".

Он отметил, что количество людей, допускающих действительно грубые нарушения, которые могут привести к повышению тарифа, очень ограниченное — РСА проводил исследование на основе 40 миллионов полисов ОСАГО, и из них лишь 125 тысяч подпадали под такие поправки.

Более того, по словам Уфимцева, с момента проведения исследования количество водителей, которые испытают на себе повышение тарифа, могло еще уменьшиться, поскольку сейчас в законе появились уточняющие формулировки. Так, например, сказано, что нарушение должно быть зафиксировано не камерой, а сотрудником ГИБДД.

Также в законе указано, что на тариф могут повлиять и какие-то иные факторы, которые вправе устанавливать страховщик на основе своей статистики. Например, если клиент водит семейный автомобиль и у него есть дети, это может стать поводом к снижению тарифа, потому что такой человек водит аккуратнее. В итоге закрытого перечня факторов, которые могут оказать влияние, нет, их каждый страховщик будет определять сам и оглашать. Однако есть факторы, которые страховщикам может запретить учитывать Банк России, — например, расу или вероисповедание.