МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. ГИБДД начнет присваивать автомобилям и другим транспортным средствам номера с новыми трехзначными кодами субъектов России, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Как стало известно изданию, в министерстве внутренних дел (МВД) уже разработали соответствующие изменения в ведомственный приказ.

Как следует из новых правил, номера на государственных знаках теперь могут начинаться с цифр от единицы до девяти. Ранее в начале кода могли стоять только цифры 1 и 7.

"Это значительно расширит емкость доступных серий. Например, Москва сможет использовать код 999, 277 и другие, Санкт-Петербург — 778, 278, Рязанская область — 662, Астраханская область — 330, Владимирская область — 333, Костромская область — 444, Московская область — 990, Чечня — 995 и так далее", — пишет газета.

Эксперты считают, что первыми опробуют изменения жители Москвы. Сейчас в столице выдаются номера серии "777" и "799", их емкости может хватить еще на несколько лет постановки на учет новых машин.

Нововведение уже вызвало резонанс в Свердловской области, где, пишет "Ъ", могут появиться машины с кодом "666". В местном ГИБДД заявили, что не намерены использовать "шестерки" в обозримом будущем.