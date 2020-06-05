МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.

В конце апреля текущего года совет директоров "Почты России" одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которым компания арендует офисные площади на площадке "ВЭБ Арены" — стадиона футбольного клуба ЦСКА.

Как говорится в материалах компании, она арендовала офисы общей площадью 33,69 тысячи квадратных метров и помещения под парковку площадью 3,3 тысячи квадратных метров.

Срок аренды составляет 5 лет, добавляется в них.

Ранее "Почта России" сообщила, что арендовать новое офисное пространство планируется с 2021 года после его ремонта и отделки, которые обеспечиваются ВЭБ.РФ за счет собственных средств.

В "Почте России" отмечали, что новый офис будет вмещать 3100 сотрудников, что снимет вопрос о дефиците посадочных мест для персонала. На сегодняшний день в центральном офисе компании на Варшавском шоссе, который был построен в 1979 году, на одно рабочее место приходится 5,6 квадратных метров общей площади.