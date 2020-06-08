МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Отели Москвы после ограничений, связанных с распространением коронавируса, смогут вернуться к уровню загрузки 2019 года не ранее 2021 года, заявил РИА Новости гендиректор сети гостиниц Azimut Hotels Максим Бродовский.

На фоне коронавируса ряд ограничений действовал при работе гостиниц. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник объявил, что с 9 июня в столице отменяется самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса. Он также объявил о снятии ограничений на работу ряда предприятий. Так, заведения общепита откроются в Москве в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня — кафе и рестораны. Еще 4 июня Собянин говорил, что санитарные ограничения будут оставаться, но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, гостиниц, всего турбизнеса надо шаг за шагом.

"Это был, безусловно, сложный период для всех. Фактически ведение бизнеса было затруднено или невозможно. В частности, в Москве практически отсутствовал въездной поток, в гостиницах не проводились мероприятия, а также не работали рестораны", — отметил собеседник агентства.

По его словам, ограничения однозначно были необходимы. "Нам сложно оценить своевременность и необходимость всех мер, так как существует разный мировой опыт. Полноценные выводы можно будет сделать по прошествии времени", — добавил он.

"Гостиничный бизнес зависит от открытости границ и свободы передвижения, к тому же кризис имеет глобальный характер. По нашим прогнозам, возврат к уровню загрузки 2019 года стоит ожидать не раннее 2021 года", — считает Бродовский.

При этом восстановление сегмента бизнеса по организации и проведению деловых мероприятий и спроса на проведение таких акций может потребовать даже больший срок, полагает он.