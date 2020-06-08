МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Траты в подмосковных салонах красоты по сравнению с началом апреля выросли в 35 раз за первые дни работы после снятия с них режима ограничений, сообщила пресс-служба банка ВТБ.

Салоны красоты открылись в Подмосковье 3 июня. ВТБ проанализировал транзакционную активность жителей Московского региона в салонах красоты за первые дни работы после снятия с них режима ограничений.

"По данным эквайрингового бизнеса банка, объем покупок клиентов в салонах увеличился в 35 раз по сравнению с началом апреля, когда были введены меры по самоизоляции и ограничению работы торгово-сервисных предприятий ", — говорится в сообщении. При этом относительно периода до пандемии – первой недели февраля – общие показатели трат посетителей пока ниже почти на 70%", — указывается в сообщении.

При этом по сравнению со средними значениями февраля почти полностью восстановился размер среднего чека. Он составляет порядка 2,4 тысячи рублей, что всего на 5% ниже показателя на первой неделе февраля.

"Столь резкий рост оборотов в салонах красоты объясняется несколькими причинами. Во-первых, свою роль сыграл отложенный спрос, ведь за последние два месяца посещение тех же парикмахерских стало для многих горожан по-настоящему долгожданным событием. Во-вторых, их открытие совпало с началом летнего сезона, когда количество и объем трат в салонах возрастает", – отмечает руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Кроме того, по его словам, вполне возможно, что услугами подмосковных салонов красоты поспешили воспользоваться многие жители столицы, где ограничения на их работу пока еще действуют.