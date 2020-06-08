МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 готова оперативно возобновить выполнение международных рейсов, как только получит все необходимые разрешения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"S7 Airlines готова оперативно возобновить выполнение международных рейсов, как только получит все необходимые разрешения", — сказали в пресс-службе.

"Авиакомпания не останавливала полеты в период пандемии и уделяла особое внимание поддержанию летной годности воздушных судов, сохранению определенного уровня налета экипажей. Самолеты, которые временно не задействованы в расписании, находятся в состоянии Inflight Ready Condition и готовы взлететь в любой момент", — добавили там.