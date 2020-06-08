МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Онлайн-сервисы заказа такси в РФ наблюдают растущий спрос на поездки на фоне ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, рассказали РИА Новости в компаниях.

"Мы уже видим существенный рост поездок — на неделе с 1 по 7 июня количество поездок, совершаемых через "Ситимобил", составило 96% от показателя за неделю с 9 по 15 марта (до введения основных ограничительных мер). В некоторых городах мы зафиксировали прирост в количестве поездок относительно показателей марта", — сообщили в пресс-службе "Ситимобил". По состоянию на 2 июня "Ситимобил" фиксировал восстановление объема поездок на 90% от докоронавирусного периода.

Как отметили в компании, значительный вклад по количеству поездок в мае пришелся на доставку – "Ситимобил" запустил опцию для пользователей в апреле.

В сервисе "Везёт" рассказали, что в мае поездок на такси стало больше в целом по стране на 37%. "Даже в Москве, несмотря на все еще действовавшие достаточно жесткие ограничения, люди стали заказывать такси чаще в два раза, чем в апреле", — рассказали в компании.

"Быстрее всего баланс поездок восстанавливается в Красноярске (99% (уровень от докоронавирусного показателя — ред.), Казани (92%), Майкопе (90%), Пензе (71%). Почти без изменений остается ситуация в Новороссийске, Адлере, Сочи — курортная активность все еще не восстановлена, отдыхающих на побережье Краснодарского края нет", — добавили в пресс-службе "Везёт". Компания также запустила сервис доставки, чтобы загрузить водителей.

В "Ситимобил" рассчитывают на рост количества поездок в связи с увеличением спроса со стороны пользователей на поездки на такси, поскольку люди будут стараться сохранять соцдистанцию.

В сервисе "Везёт" настроены не столь оптимистично. "Пассажиры будут постепенно переходить к старым привычкам, вряд ли 100% горожан сразу поедут на такси. Масштабы и скорость возврата к прежним показателям пока оценивать рано. При завершении массового режима самоизоляции,… скорее всего, мы увидим дисбаланс между количеством водителей и пассажиров на рынке в пользу первых. Именно он позволит не только подхватить спрос, но и сохранить привычный уровень цен. В любом случае сейчас наша задача — удержать клиентов", — сказали в пресс-службе "Везёт".