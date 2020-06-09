МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Несоблюдение перчаточно-масочного режима, отсутствие дистанции, продолжение работы предприятий общепита — такие нарушения санитарного режима в основном выявлены в российских аэропортах по итогам проверок, проведенных с начала июня, сообщает Минтранс РФ.

"С начала июня инспекторы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта провели 86 рейдовых осмотров в аэропортах и на воздушных судах в разных регионах страны. Всего было проверено 63 воздушных судна различных авиакомпаний и 23 аэропорта. В ходе проверок выявлено 124 случая несоблюдения методических рекомендаций обеспечения санитарной безопасности, разработанных Минтрансом России и согласованных Роспотребнадзором. Из них 27 на воздушных судах, 97 — в аэропортах", — говорится в сообщении.

Среди основных нарушений санитарных мер выявлены, в частности, следующие: не все входы в аэропорты оборудованы средствами термометрии; в общественных зонах аэропорта не проводится регулярная профилактическая уборка с использованием дезинфицирующих средств с установленной периодичностью (3 часа, 6 часов, 12 часов); при посадке в самолет измерение температуры у пассажиров проводится не в полном объеме; не проводится дезинфекция рук.

Некоторые аэропорты не информируют пассажиров о необходимости соблюдать меры профилактики и защиты, о правилах поведения в поездке в условиях эпидемии, симптомах коронавируса и мерах борьбы с ним. Также не в полном объеме соблюдаются условия социального дистанцирования в местах потенциального скопления пассажиров. В частности, на входе в зоны досмотра нет напольной разметки в 1,5 метра, места для сидения не маркированы.

В ряде аэропортов работают предприятия общественного питания, в которых наблюдается массовое скопление людей. Также среди нарушений — несоблюдение перчаточно-масочного режима, отсутствие инструкции о действиях кабинного экипажа в случае обнаружения заболевшего во время полета, дефицит или отсутствие санитайзеров.

Материалы проверок, зафиксированные в том числе с помощью фото- и видеоустройств, направлены в Роспотребнадзор.

Госавианадзор 8 июня провел профилактические рейды в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" и пришел к выводу, что организация обслуживания пассажиров в основном соответствует методическим указаниям.