МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ФАС России разрешила "Синара – Транспортные Машины" (входит в группу "Синара" российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского) купить 50% "Вагонмаша" (г. Санкт-Петербург), сообщает служба.

Ведомство сообщает, что "Синара – Транспортные Машины" 13 марта текущего года подала ходатайство о приобретении этой доли.

"ФАС России рассмотрела ходатайство… и установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции. Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится на сайте регулятора.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 49% "Вагонмаша" принадлежит "Кировскому заводу", 51% — чешской Skoda Transportation.

"Вагонмаш" занимается разработкой и производством вагонов метро и городского электрического транспорта.

"Синара – Транспортные Машины" и Skoda Transportation в декабре 2019 года подписали соглашение о создании в Санкт-Петербурге совместного предприятия (СП) по производству электропоездов для метрополитена, современных трамваев и троллейбусов. Партнеры планировали вложить в развитие производственных мощностей СП в 2020-2021 годах 1,5-2 миллиарда рублей.